БРЮССЕЛЬ, 28 янв — ПРАЙМ. Фермеры Бельгии 28 января вышли на акцию протеста заблокировали дороги в пригороде Брюсселя и на юге страны, сообщила дорожная полиция. Во Франции усилят меры безопасности из-за угроз фермеров блокировать Париж

Бельгийские сельхозпроизводители последовали примеру коллег из Франции и Германии, где такие протесты идут уже несколько недель против общеевропейской политики.

"Европа не перестает давить на фермеров. Эта тема должна стать центральной для европейских институтов", — указывается в публикации Сельскохозяйственной федерации Валлонии.

Накануне протестующие во Франции фермеры напали на два грузовика, перевозившие мясо из Румынии, и уничтожили товар.

Ранее французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs и Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров.