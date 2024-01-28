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Бельгийские фермеры устроили протесты в пригороде Брюсселя
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Фермеры Бельгии 28 января вышли на акцию протеста заблокировали дороги в пригороде Брюсселя и на юге страны, сообщила дорожная полиция. Бельгийские сельхозпроизводители... ПРАЙМ, 28.01.2024
экономика, новости, в мире, бельгия, фермеры, протесты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 28 янв — ПРАЙМ. Фермеры Бельгии 28 января вышли на акцию протеста заблокировали дороги в пригороде Брюсселя и на юге страны, сообщила дорожная полиция.
Бельгийские сельхозпроизводители последовали примеру коллег из Франции и Германии, где такие протесты идут уже несколько недель против общеевропейской политики.
"Европа не перестает давить на фермеров. Эта тема должна стать центральной для европейских институтов", — указывается в публикации Сельскохозяйственной федерации Валлонии.
Накануне протестующие во Франции фермеры напали на два грузовика, перевозившие мясо из Румынии, и уничтожили товар.
Ранее французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs и Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа и его пригорода, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров.