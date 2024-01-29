СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Курс Украины в НАТО стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху. Такое мнение выразил депутат Государственной Думы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с агентством РИА Новости. "Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО

"Курс продажной украинской элиты в НАТО, как показала история, действительно привел страну к трагическим последствиям. Он стал роковым для всего украинского народа, принеся ему горе и разруху", — отметил депутат.

Шеремет также добавил, что страны НАТО несут ответственность за все несчастья, произошедшие с Украиной, так как именно они спровоцировали военный конфликт, пытаясь ослабить Россию. Депутат подчеркнул, что что для Запада Украина является только буферной территорией, благодаря которой можно подойти ближе к России, а все обещания и помощь западных стран не являются проявлением любви к украинскому народу, а лишь прагматичными интересами.

Народ Украины начал осознавать корыстный замысел Запада только сейчас, заключил Шеремет.

Ранее второй президент Чехии (в 2003 — 2013 гг.) Вацлав Клаус заметил, что ответственность за украинский кризис лежит на Соединенных Штатах и Великобритании, которые в 2008 году пообещали Украине и Грузии членство в альянсе. Однако, подобное решение стало "трагической ошибкой".