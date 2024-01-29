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Премьер Грузии и глава "Грузинской мечты" впервые поменяются должностями
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Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили впервые поменяется должностью с главой правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе, об этом они объявят 1 февраля, сообщила... ПРАЙМ, 29.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТБИЛИСИ, 29 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили впервые поменяется должностью с главой правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе, об этом они объявят 1 февраля, сообщила телекомпания "Имеди".
"По эксклюзивной информации "Имеди", 24 января состоялось заседание политсовета партии "Грузинская мечта". На собрании было решено, что съезд партии состоится 1 февраля. По нашей информации, на пост кандидата в премьер-министры будет представлен председатель партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займет нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили", — сообщает телекомпания.
По информации СМИ, причиной подобной "рокировки" могут быть приближающиеся парламентские выборы в стране, которые пройдут 26 октября этого года. Сообщается, что выборы в грузинский парламент впервые пройдут только по пропорциональной системе с барьером в 5%.