ТБИЛИСИ, 29 янв — ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили впервые поменяется должностью с главой правящей партии "Грузинская мечта" Ираклием Кобахидзе, об этом они объявят 1 февраля, сообщила телекомпания "Имеди". В ЕС допустили принятие Молдавии и Грузии по частям

"По эксклюзивной информации "Имеди", 24 января состоялось заседание политсовета партии "Грузинская мечта". На собрании было решено, что съезд партии состоится 1 февраля. По нашей информации, на пост кандидата в премьер-министры будет представлен председатель партии Ираклий Кобахидзе, а пост председателя партии займет нынешний премьер-министр Ираклий Гарибашвили", — сообщает телекомпания.

По информации СМИ, причиной подобной "рокировки" могут быть приближающиеся парламентские выборы в стране, которые пройдут 26 октября этого года. Сообщается, что выборы в грузинский парламент впервые пройдут только по пропорциональной системе с барьером в 5%.