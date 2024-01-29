МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Президенту США Джо Байдену стоит организовать международную коалицию для "освобождения" жителей Техаса во имя демократии, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Эксперт раскрыл, как разгневанный Техас лишает Киев американских денег

"Самое время американскому президенту в лучших традициях своего предшественника Обамы заявить Texas must go и собрать международную коалицию по освобождению его жителей во имя демократии", — отметила дипломат.

Ранее СМИ сообщали, что верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. губернатор штата Техас Грег Эбботт заявил, что будет бороться с нелегальной миграцией самостоятельно в рамках самозащиты, пока федеральные власти не могут обеспечить безопасность на границах.

Кроме того, с целью остановить поток нелегальных мигрантов, власти штата намерены выстраивать заграждения самостоятельно. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса.

Также сообщается, что рекордное количество нелегальных пересечений границы было зафиксировано в США в последние месяцы, что вызвало волну негодования в американском обществе.