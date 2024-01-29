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США пообещали ответить на атаки против своих военных на Ближнем Востоке
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Соединенные Штаты обязательно найдут время и способ ответить на атаки против своих военных на Ближнем Востоке. Об этом в эфире телеканала NBC сообщил координатор стратегических... ПРАЙМ, 29.01.2024
общество , новости, в мире, сша, ближний восток
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обязательно найдут время и способ ответить на атаки против своих военных на Ближнем Востоке. Об этом в эфире телеканала NBC сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы безусловно ответим… Мы сделаем в то время и тем способом, который выберем", — заявил Кирби. Тем не менее, он не уточнил, какие именно способы могут быть использованы.
Согласно данным Центрального командования Вооруженных сил США, в результате атаки беспилотника на американскую военную базу на границе Сирии и Иордании погибли трое американских военнослужащих, а 25 получили ранения.
Кирби добавил, что американская сторона не хочет войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты надеются, что атаки на американских военных прекратятся, а Ближний Восток превратится в процветающий регион.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта в прошлом году американские базы в Ираке и американские войска в Сирии периодически подвергаются нападениям, ответственность за которые возложена на вооруженные шиитские группировки на территории Ирака.