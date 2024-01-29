МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Соединенные Штаты обязательно найдут время и способ ответить на атаки против своих военных на Ближнем Востоке. Об этом в эфире телеканала NBC сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Хуситы заявили, что нападение на Йемен не остановило атаки на корабли США

"Мы безусловно ответим… Мы сделаем в то время и тем способом, который выберем", — заявил Кирби. Тем не менее, он не уточнил, какие именно способы могут быть использованы.

Согласно данным Центрального командования Вооруженных сил США, в результате атаки беспилотника на американскую военную базу на границе Сирии и Иордании погибли трое американских военнослужащих, а 25 получили ранения.

Кирби добавил, что американская сторона не хочет войны с Ираном и эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Соединенные Штаты надеются, что атаки на американских военных прекратятся, а Ближний Восток превратится в процветающий регион.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в прошлом году американские базы в Ираке и американские войска в Сирии периодически подвергаются нападениям, ответственность за которые возложена на вооруженные шиитские группировки на территории Ирака.