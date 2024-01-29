ПАРИЖ, 29 янв — ПРАЙМ. Фермеры, недовольные политикой французского правительства и предложенными премьер-министром Габриэлем Атталем мерами, начали блокировать автотрассы вокруг Парижа. Бельгийские фермеры устроили протесты в пригороде Брюсселя

Как видно на интерактивной карте оператора автодорог Vinci, проезд затруднен на всех шоссе в сторону Парижа. Перекрытые участки на карте обозначены черным цветом.

Ближе всего фермеры на тракторах подобрались к столице на шоссе А1 и А16 на севере города. Они почти достигли аэропорта Руасс-Шарль-де-Голль. Автотрасса А4 на востоке от Парижа блокирована в районе развлекательного парка Диснейленд в департаменте Сена и Марна.

На северо-западе аграрии находятся на уровне коммуны Бюшле в департаменте Ивелин примерно в 60 километрах от города. Трасса А13 блокирована на западе от города.

Ранее сообщалось, что протесты фермеров в Париже запланированы на понедельник, 29 января, в 16:00 по московскому времени.