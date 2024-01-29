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Протестующие фермеры заблокировали шоссе вокруг Парижа
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Фермеры, недовольные политикой французского правительства и предложенными премьер-министром Габриэлем Атталем мерами, начали блокировать автотрассы вокруг Парижа. Как видно на... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, франция, французские фермеры, протесты фермеров во франции
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПАРИЖ, 29 янв — ПРАЙМ. Фермеры, недовольные политикой французского правительства и предложенными премьер-министром Габриэлем Атталем мерами, начали блокировать автотрассы вокруг Парижа.
Как видно на интерактивной карте оператора автодорог Vinci, проезд затруднен на всех шоссе в сторону Парижа. Перекрытые участки на карте обозначены черным цветом.
Ближе всего фермеры на тракторах подобрались к столице на шоссе А1 и А16 на севере города. Они почти достигли аэропорта Руасс-Шарль-де-Голль. Автотрасса А4 на востоке от Парижа блокирована в районе развлекательного парка Диснейленд в департаменте Сена и Марна.
На северо-западе аграрии находятся на уровне коммуны Бюшле в департаменте Ивелин примерно в 60 километрах от города. Трасса А13 блокирована на западе от города.
Ранее сообщалось, что протесты фермеров в Париже запланированы на понедельник, 29 января, в 16:00 по московскому времени.