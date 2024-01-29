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Путин и Лукашенко подписали декрет о единой промышленной политике
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко постановили осуществить общую промышленную политику и инструкции подтверждения... ПРАЙМ, 29.01.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко постановили осуществить общую промышленную политику и инструкции подтверждения производства в Союзном государстве, сообщил корреспондент РИА Новости.
Более того, российский и белорусский лидеры установили схему научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, подписали резолюцию об улучшении и развитии железнодорожной инфраструктуры и определили премии Союзного государств в области литературы и искусства за 2023-2024 годов.
Также согласовано проведение мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.