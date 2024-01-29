С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв — ПРАЙМ. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко постановили осуществить общую промышленную политику и инструкции подтверждения производства в Союзном государстве, сообщил корреспондент РИА Новости. Путин оценил развитие отношений России и Белоруссии

Более того, российский и белорусский лидеры установили схему научно-технического развития Союзного государства до 2035 года, подписали резолюцию об улучшении и развитии железнодорожной инфраструктуры и определили премии Союзного государств в области литературы и искусства за 2023-2024 годов.

Также согласовано проведение мероприятий по празднованию 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков и о проведении в 2024 году мероприятий, посвященных 25-летию подписания договора о создании Союзного государства.