2024-01-29T19:27:17+03:00
2024-01-29T19:27:17+03:00
2024-01-29T19:27:17+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240129/842924977.html
В Приднестровье выпустили монету, посвященную снятию блокады Ленинграда
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Приднестровский республиканский банк (центробанк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) выпустил памятную монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда в... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, молдавия, приднестровье, памятная монета
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/44/841004445.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/44/841004445.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/44/841004444.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/44/841004444.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/44/841004432.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84100/44/841004432.jpg
https://1prime.ru/society/20240126/842900163.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ТИРАСПОЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Приднестровский республиканский банк (центробанк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) выпустил памятную монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.
"С 29 января 2024 года в обращение вводятся памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом три рубля "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда" серии "Великая Отечественная война 1941-1945 гг.", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой банка.
На лицевой стороне монеты в центре изображен герб Приднестровья, по кругу расположены надписи: вверху — "Приднестровский республиканский банк" и номинал монеты, в нижней части под гербом — год выпуска. На оборотной стороне в центре — изображение мемориала "Разорванное кольцо" в Ленинградской области (Россия) на фоне световых лучей; внизу — изображение Вечного огня и лавровой ветви; вверху по кругу — надпись "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда".
Монета отчеканена из стали с никелевым покрытием, диаметр 24,0 миллиметра, масса 5,6 грамма. Тираж — пять тысяч штук.