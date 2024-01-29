ТИРАСПОЛЬ, 29 янв — ПРАЙМ. Приднестровский республиканский банк (центробанк непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) выпустил памятную монету, посвященную 80-летию снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В НАТО раскрыли шансы на вступление Молдавии в ЕС к 2030 году

"С 29 января 2024 года в обращение вводятся памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом три рубля "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда" серии "Великая Отечественная война 1941-1945 гг.", — говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой банка.

На лицевой стороне монеты в центре изображен герб Приднестровья, по кругу расположены надписи: вверху — "Приднестровский республиканский банк" и номинал монеты, в нижней части под гербом — год выпуска. На оборотной стороне в центре — изображение мемориала "Разорванное кольцо" в Ленинградской области (Россия) на фоне световых лучей; внизу — изображение Вечного огня и лавровой ветви; вверху по кругу — надпись "80 лет со дня снятия блокады Ленинграда".

Монета отчеканена из стали с никелевым покрытием, диаметр 24,0 миллиметра, масса 5,6 грамма. Тираж — пять тысяч штук.