БУДАПЕШТ, 29 янв — ПРАЙМ. На украино-венгерских переговорах в Ужгороде финансирование Украины не затрагивалось, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. СМИ: Венгрия осталась последней "преградой" на пути Швеции в НАТО

"Что касается вопроса о поддержке Украины на 50 миллиардов евро, то это не вопрос двусторонних отношений, очередь его обсуждения придет в Брюсселе", — заявил Сийярто на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Ужгороде. Трансляция велась в соцсети Facebook*.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD заявил, что Запад должен "вовремя" давать Украине деньги и оружие, чтобы закончить конфликт и предотвратить Третью мировую войну.

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