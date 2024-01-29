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2024
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Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 млрд евро, заявил Сийярто
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На украино-венгерских переговорах в Ужгороде финансирование Украины не затрагивалось, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Что... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, венгрия, украина, финансирование
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУДАПЕШТ, 29 янв — ПРАЙМ. На украино-венгерских переговорах в Ужгороде финансирование Украины не затрагивалось, отметил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Что касается вопроса о поддержке Украины на 50 миллиардов евро, то это не вопрос двусторонних отношений, очередь его обсуждения придет в Брюсселе", — заявил Сийярто на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком в Ужгороде. Трансляция велась в соцсети Facebook*.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому медиахолдингу ARD заявил, что Запад должен "вовремя" давать Украине деньги и оружие, чтобы закончить конфликт и предотвратить Третью мировую войну.
*запрещена в России как экстремистская