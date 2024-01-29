МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Министерство обороны Украины опровергло информацию об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Норвегия ужесточит условия приема беженцев с Украины

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили о его отставке без текста указа. Он добавил, что главкому ВСУ предлагали должность посла в европейской стране, от которой он отказался.

"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда", — указывается в публикации ведомства в Telegram-канале.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" также опроверг слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ.

Как отмечает издание, Никифоров, отвечая на вопрос увольнял ли Зеленский Залужного, ответил: "Точно нет. Президент не увольнял главкома".

Украинский лидер, в свою очередь, ни слова не упомянул о якобы отставке главкома ВСУ в своем вечернем обращении к украинцам.