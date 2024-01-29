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В Минобороны Украины опровергли информацию о возможной отставке Залужного
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Министерство обороны Украины опровергло информацию об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному... ПРАЙМ, 29.01.2024
новости, в мире, валерий залужный, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Министерство обороны Украины опровергло информацию об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что Залужному объявили о его отставке без текста указа. Он добавил, что главкому ВСУ предлагали должность посла в европейской стране, от которой он отказался.
"Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда", — указывается в публикации ведомства в Telegram-канале.
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров в комментарии изданию "Украинская правда" также опроверг слухи о возможной отставке главнокомандующего ВСУ.
Как отмечает издание, Никифоров, отвечая на вопрос увольнял ли Зеленский Залужного, ответил: "Точно нет. Президент не увольнял главкома".
Украинский лидер, в свою очередь, ни слова не упомянул о якобы отставке главкома ВСУ в своем вечернем обращении к украинцам.