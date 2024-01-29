ПАРИЖ, 29 янв — ПРАЙМ. Группа протестующих фермеров заблокировала проезд по шоссе А15 в 10 километрах к северу от Парижа, сообщил корреспондент РИА Новости. Протесты фермеров в Италии обернулись смертью 56-летнего мужчины, пишет СМИ

Порядка шестидесяти тракторов остановились на шоссе в районе коммуны Аржантей. Движение перекрыто колонной тракторов и грузовиков.

"Тот факт, что и другие страны Европы восстали, выступил катализатором. То, что объявил премьер-министр (Франции Габриэль Атталь — ред.), у нас раньше уже было. Но правительство нанизывало ограничивающие меры годами, мы слишком много внимания уделяем экологии и слишком мало — реальности. Поэтому мы вынуждены реагировать так", — рассказал фермер Гийом.

Аграрии, которые намерены провести ночь в тракторах, сообщили, что не знают, как надолго останутся на дороге.

"Все зависит от того, что еще нам скажет премьер-министр", — отметили они.

29 января во второй половине дня все автотрассы, ведущие в Париж, были заблокированы аграриями.

Ранее Национальная федерация сельскохозяйственных профсоюзов Франции (FNSEA) и профсоюз Jeunes Agriculteurs сообщили, что намерены организовать полную блокаду Парижа, чтобы препятствовать поставкам в столицу любых товаров.

Более 15 тысяч полицейских привлечено к работе во французском столичном регионе Иль-де-Франс.

29 января вечером неподалеку от горда Ним на юге страны фермеры сожгли склад крупного супермаркета Lidl и устроили пожар напротив склада Auchan. Продолжающиеся протесты все чаще сопровождаются актами вандализма.

Фермеры во Франции требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, они выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.