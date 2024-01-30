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В Японии заявили о стремлении заключить мир с Россией
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Нужно стремиться к разрешению территориального спора и заключению мира с Россией, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего выступления в нижней палате парламента... ПРАЙМ, 30.01.2024
экономика, мировая экономика, новости, в мире, россия, япония, курильские острова
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ТОКИО, 30 янв — ПРАЙМ. Нужно стремиться к разрешению территориального спора и заключению мира с Россией, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего выступления в нижней палате парламента вновь.
"В японо-российских отношениях сложилась тяжелая ситуация, но мы продолжаем придерживаться стремления на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора (с Россией — ред.)", — отметил он.
Кроме того, по словам Кисиды, что Япония "продолжит решительно продвигать санкционное давление" на РФ на фоне ситуации на Украине и "при сотрудничестве с международным сообществом продолжать поддержку" Киева.
Территориальные споры России и Японии остались неурегулированными после Второй мировой войны, когда вся цепь Курильских островов вошла в состав Советского союза, однако принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи оспаривается Японией.
Глава российского МИД Сергей Лавров 19 мая 2015 года заявил, что Япония остается единственной страной в мире, которая подвергает сомнению итоги Второй мировой войны, оспаривая принадлежность Курильских островов. Министр напомнил, что после Второй мировой войны вся цепь Курил вошла в состав Советского Союза.