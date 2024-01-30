ВАШИНГТОН, 30 янв — ПРАЙМ. Все "достижения" Украины в конфликте будут под угрозой без дальнейшего финансирования со стороны США, американцы уже видят, как отсутствие военной помощи Киеву сказывается на ситуации на поле боя, заявил госсекретарь страны Энтони Блинкен в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на пресс-конференции в Вашингтоне. "Виноваты республиканцы". В США нашли объяснение коррупции на Украине

"Другого волшебного горшка с деньгами не существует. Сейчас у нас закончилась военная помощь, которую мы оказывали Украине, и мы даже видим некоторые свидетельства того, что это значит на поле боя", — рассказал он, не пояснив, какие именно свидетельства имеет в виду.

Кроме того, Блинкен отметил, что отказ от предоставления финансовой поддержки Украине со стороны США дает сигнал их союзникам, что они "несерьезно" относятся к защите свободы и демократии. Кроме того, по его словам, благодаря этому российская сторона укрепится во мнении, что она "может продержаться дольше Украины".

Лидер Демократической партии в сенате США Чак Шумер ранее заявил, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине. Работа над ней, по словам Шумера, продолжится в январе. Сенат вернулся к полноценной работе 8 января. На данный момент конгресс так и не согласовал пакет помощи Украине. Как отмечали в администрации президента США Джо Байдена, Белый дом не сможет поставлять Киеву оружие без одобрения законодателей.