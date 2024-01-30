БУДАПЕШТ, 30 янв — ПРАЙМ. Нет сомнений в том, что Евросоюз мог бы пойти на подрыв экономики в стране, это привело бы к "Армагеддону", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Венгрия попросила Украину сохранить транзит российской нефти

Ранее издание Financial Times опубликовала заметку, в которой указывалось, что ЕС может саботировать экономику Венгрии, если она не снимет вето на помощь Киеву. В ответ Венгерские власти заявили, что не поддадутся на шантаж. Европейская комиссия заявила, что не видела такого проекта документа.

"Тогда в Венгрии наступил бы Армагеддон. Вот что написано в документе, опубликованном Financial Times", — отметил Орбан. Он также подчеркнул, что уверен в том, что европейские чиновники пошли бы на такой шаг.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 20 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.