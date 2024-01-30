Кабмин Венгрии: венгры имеют право высказаться по помощи Киеву
БУДАПЕШТ, 30 янв — ПРАЙМ. Венгерский народ имеет право высказывать свое мнение по вопросу финансирования Киева Евросоюзом, заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач в беседе с итальянским изданием il Fatto Quotidiano.
"Европейская комиссия имеет свою собственную политическую повестку, которая не соответствует повестке дня национальных государств, более того, не учитывает их. Именно это и произошло, когда было решено, что ЕС будет финансировать Киев и отправлять оружие. Венгры имеют право высказать свое мнение по этому выбору, сказать нам, согласны они или нет", — отметил венгерский политик.
По мнению Ковача, решения европейских институтов должны быть приняты только после обсуждения с национальными государствами. Он также добавил, что венгерская сторона не против вступления Украины в союз, однако рекомендует отложить это решение.
Согласно результатам национального вопроса Венгрии, более 99% респондентов выступили за прекращение огня на Украине вместо отправки Киеву оружия, отказ от финансовой поддержки Украины, пока Венгрии удерживают причитающиеся ей средства, против приема Украины в ЕС, поскольку она не выполнила необходимые условия, а также против "мигрантских гетто" на территории Венгрии и "генномодифицированного украинского зерна" на венгерском рынке.
Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 50 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.
https://1prime.ru/global/20240130/842932722.html