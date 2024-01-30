БУДАПЕШТ, 30 янв — ПРАЙМ. Венгерский народ имеет право высказывать свое мнение по вопросу финансирования Киева Евросоюзом, заявил венгерский госсекретарь, отвечающий за международные связи и коммуникацию, Золтан Ковач в беседе с итальянским изданием il Fatto Quotidiano. Венгрия не будет возражать против фонда военной помощи Украине, пишут СМИ

"Европейская комиссия имеет свою собственную политическую повестку, которая не соответствует повестке дня национальных государств, более того, не учитывает их. Именно это и произошло, когда было решено, что ЕС будет финансировать Киев и отправлять оружие. Венгры имеют право высказать свое мнение по этому выбору, сказать нам, согласны они или нет", — отметил венгерский политик.

По мнению Ковача, решения европейских институтов должны быть приняты только после обсуждения с национальными государствами. Он также добавил, что венгерская сторона не против вступления Украины в союз, однако рекомендует отложить это решение.

Согласно результатам национального вопроса Венгрии, более 99% респондентов выступили за прекращение огня на Украине вместо отправки Киеву оружия, отказ от финансовой поддержки Украины, пока Венгрии удерживают причитающиеся ей средства, против приема Украины в ЕС, поскольку она не выполнила необходимые условия, а также против "мигрантских гетто" на территории Венгрии и "генномодифицированного украинского зерна" на венгерском рынке.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 50 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.