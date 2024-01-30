МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Россия не против заключения мирного договора с Японией, но территориальный вопрос закрыт навсегда, написал в "ВКонтакте" зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Песков объяснил, зачем в Германии вспомнили "страшилку" о русском медведе

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что намерен заключить с Москвой мирный договор после решения вопроса с Курильскими островами. При этом он подчеркнул, что продолжит оказывать на Россию санкционной давление.

Медведев, комментируя слова Кисиды подчеркнул, что никто не против заключения договора. Однако он подчеркнул, что "территориальный вопрос" закрыт навсегда в соответствии с Конституцией РФ. Политик добавил, что Курилы будут активно развиваться, а их стратегическая роль, включая размещение вооружений, — расти.

"Нам глубоко наплевать на "чувства японского народа" по так называемым Северным территориям. Это не "спорные территории", это — Россия. А те из самураев, кому особенно грустно, могут уйти из жизни традиционным японским способом. Сделать себе сеппуку. Если, конечно, смелости хватит. Ведь гораздо приятнее целоваться взасос с американцами, полностью стерев из памяти Хиросиму и Нагасаки", — добавил Медведев.

Курильские острова — Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп — вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Япония отказалась от претензий на территории по условиях Сан-Францисского мирного договора, на подписании которого советская делегация не присутствовала. Япония до сих пор не признала Курилы российской территорией, что стало камнем преткновения для заключения мирного договора с Москвой по итогам Второй мировой войны.