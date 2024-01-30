БУДАПЕШТ, 30 янв — ПРАЙМ. Европейцам 50 миллиардов евро нужны не меньше, чем украинцам, неправильно связывать Европу на четыре года с учетом выборов в Европарламент летом, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в разговоре с французским изданием Point. Орбан назвал условие для разблокировки помощи Украине

"Главный аргумент, по крайней мере для демократа, заключается в том, что через пять месяцев в Европе пройдут выборы. Мы полностью пренебрегли бы мнением европейцев, приняв сегодня решение, которое связывает Европу на четыре года и требует огромной суммы!", — заявил венгерский лидер. Он также подчеркнул, что мнение народа в этом вопросе должно учитываться, если Европа придерживается принципов европейского сообщества.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Евросоюз может нанести ущерб экономике Венгрии, если Будапешт не снимет вето на помощь Киеву на саммите в Брюсселе. Орбан заявил, что Венгрия не поддастся на шантаж, а в Еврокомиссии заявили, что не видели проекта документа, где предлагается подорвать экономику Венгрии.

Венгрия блокирует утверждение расходов бюджета ЕС на поддержку Киева на четыре года на сумму в 50 миллиардов евро. Как ранее подчеркивали в Будапеште, пока Украина не отчитается о предыдущих затратах, выделять новые средства нет смысла.