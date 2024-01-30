БЕЛГРАД, 30 янв — ПРАЙМ. На вооружение сербской армии поступил российский комплекс РЭБ "Репеллент". Кроме того, ожидаются поставки ЗРК FK-3 из Китая, которые планируется представить гражданам в середине февраля в городе Ниш, сообщил президент Сербии Александр Вучич. Вучич оценил динамику развития сербской экономики

"При все более тяжелом снабжении, покупке и доставке мы близки к тому, чтобы укомплектовать три батареи (ЗРК производства КНР, поставки начаты в 2022 году — ред.) FK-3, которые для нас имеют большое значение в противовоздушной обороне. Завершаем еще некоторые вещи — уже 15 февраля на праздник (Сретение Господне, День государственности Сербии — ред.) увидите первую важную систему, которую мы доставили из РФ и давно оплатили — комплекс РЭБ "Репеллент". Он уже в наших руках и предназначен для электронной борьбы с дронами неприятеля, это для нас важно. Будут и еще новые системы, люди смогут увидеть это в Нише", — отметил сербский лидер.

По словам Вучича, необходимо ускорить производство военной промышленности и увеличить количество солдат для обслуживания новых систем. Он также упомянул о том, что Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. В прошлом году в страну были поставлены российские танки, вертолеты, ракетно-пушечные комплексы и радиолокационные станции. Вучич отметил, что Белград хотел бы приобрести российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить. "Рособоронэкспорт" разъяснил причину отказа от экспорта дрона "Ланцет"

Согласно публикации на сайте Рособоронэкспорта, "Репеллент" — комплекс радиоэлектронной борьбы с малоразмерными беспилотными летательными аппаратами. Предназначен для радиоэлектронной разведки БЛА по сигналам радиоэлектронных средств и подавления их систем управления.

ЗРК FK-3 также известен как HQ-22 ("Хунци-22", "Красное знамя-22"). Этот китайский комплекс предназначен для поражения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и вертолетов противника на всех высотах их боевого применения, днем и ночью, в любых погодных условиях при активном радиоэлектронном противодействии противника.