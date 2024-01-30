МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Отставка главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного будет на руку России, так как на Украине останутся только дилетанты, вроде президента Владимира Зеленского, сообщил агентству РИА Новости губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Залужный угрожает". В Раде обвинили главкома ВСУ в шантаже

"Да, Залужный — хороший военный. Он показал свой профессионализм. При том, что он мразь бандеровская, надо понимать, что его профессиональные качества достаточно высокие. Поэтому, если они "сожрут" Залужного — лучше. Чтобы остались такие дилетанты, как Зеленский", — отметил Блицкий.

По словам губернатора, украинские власти отвлекают внимание общества, "двигая фигурки туда-сюда", так как западные страны преследуют свои интересы, которые противоречат украинским.

Ранее 29 января депутат Рады Алексей Гончаренко*, что Владимир Зеленский предложил Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность. Согласно публикации в украинском издании "Зеркало недели", что украинский лидер лично встретился с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, однако тот отказался.

Позднее Министерство обороны Украины опровергло отставку Залужного.

* внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга