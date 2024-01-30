МАДРИД, 30 янв — ПРАЙМ. Три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящим во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в секторе, говорится в распространенном пресс-релизе Сельскохозяйственной ассоциации молодых фермеров (ASAJA). Французские фермеры перекрыли трассу для фур из Испании, пишет СМИ

"Большинство профессиональных сельскохозяйственных организаций, ASAJA, COAG и UPA, сегодня утром договорились возобновить график выступлений, чтобы потребовать амбициозного шокового плана, включающего меры как на уровне ЕС, так и на уровне правительства Испании и автономных сообществ. Вначале протесты будут проходить на более региональном уровне в течение следующих нескольких недель", — говорится в совместном заявлении профсоюзов.

Согласно сообщению, сельскохозяйственный сектор в Европе и в Испании сталкивается с растущим беспокойством из-за сложных условий и "удушающей бюрократии, порожденной нормами ЕС". Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.

"Однако ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим ASAJA, COAG и UPA намерены потребовать парализовать переговоры по таким соглашениям, как MERCOSUR, не ратифицировать соглашение с Новой Зеландией и парализовать переговоры с Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией", — требуют профсоюзы.

Кроме того, испанские фермеры хотят, чтобы Мадрид совместно с Европейской комиссией усилил контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.

Фермерские протесты уже привели к перебоям в работе во Франции, Германии, Италии, Бельгии, Польше, Румынии и Нидерландах. Однако во вторник официальный представитель ЕК Эрик Мамер сообщил, что Еврокомиссия не останавливала переговоры с Меркосур — общим рынком стран Южной Америки — которые вызвали протесты фермеров в ряде стран ЕС, отметив, что Евросоюз продолжает усилия и добивается соглашения, которое "учитывало бы цели ЕС в вопросах устойчивого развития и его озабоченности в сельскохозяйственной сфере".

Ранее СМИ сообщали, что президент Франции Эммануэль Макрон на фоне протестов фермеров призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен прекратить текущий раунд переговоров со странами Меркосур по заключению торгового соглашения.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в объединение вступает Боливия. Как полноправное объединение Меркосур был образован в 1991 году, когда в парагвайской столице Асунсьоне был подписан договор о создании таможенного союза и общего рынка. Меркосур объединяет 250 миллионов человек и более 75% совокупного ВВП континента.