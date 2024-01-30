ПАРИЖ, 30 янв — ПРАЙМ. Франция потребует от главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен решения вопроса импорта с Украины, который нарушает стабильность европейского рынка в связи с протестами фермеров в регионе, объявил президент страны Эммануэль Макрон. Испанские фермеры присоединятся к протестам в Европе

"1 февраля я встречусь с председателем Еврокомиссии (Урсулой фон дер Ляйен). Мы потребовали конкретных вещей для наших фермеров: иметь ясные меры в плане импорта с Украины, так как сегодня его объемы и качество дестабилизируют европейский рынок, идет ли речь о курятине или злаковых. Второе – прояснить ситуацию с Меркосур. Мы требуем, чтобы соглашение в том виде, в котором оно есть, не было подписано", — сказал Макрон на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Стокгольме.

30 января официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что ЕК продолжает переговоры с Меркосур, против которых выступают аграрии в некоторых странах Евросоюза, чтобы прийти к соглашению, которое "учитывало бы цели ЕС в вопросах устойчивого развития и его озабоченности в сельскохозяйственной сфере".

Во Франции фермеры организовывают масштабные протесты, требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства. В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.

Меркосур — общий рынок стран Южной Америки, объединяющий Аргентину, Уругвай, Парагвай и Бразилию. Кроме того, в сообщество вступает Боливия. Меркосур был образован в 1991 году, объединяет 250 миллионов человек и более 75 процентов совокупного ВВП континента.