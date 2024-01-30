ПАРИЖ, 30 янв — ПРАЙМ. Французские фермеры, недовольные политикой властей, подожгли перед зданием префектуры департамента Южная Корсика шины и доски, сообщила местная газета Corse Matin. Испанские фермеры присоединятся к протестам в Европе

"Костер из досок и шин перед префектурой в (городе — ред.) Аяччо", — говорится в сообщении газеты.

К публикации было прикреплено видео, на котором виден черный столп дыма, поднимающийся от костра, устроенного на пешеходном переходе на дороге перед зданием властей.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.