2024-01-30T20:33:00+03:00
2024-01-30T20:34:23+03:00
2024-01-30T20:33:00+03:00
2024
https://1prime.ru/global/20240130/842937781.html
СМИ: французские фермеры подожгли шины перед зданием властей на Корсике
В мире
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Французские фермеры, недовольные политикой властей, подожгли перед зданием префектуры департамента Южная Корсика шины и доски, сообщила местная газета Corse Matin. "Костер из... ПРАЙМ, 30.01.2024
новости, в мире, франция, корсика, французские фермеры, протесты французских фермеров
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821583.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821583.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821582.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821582.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821575.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83282/15/832821575.jpg
https://1prime.ru/global/20240130/842937524.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПАРИЖ, 30 янв — ПРАЙМ. Французские фермеры, недовольные политикой властей, подожгли перед зданием префектуры департамента Южная Корсика шины и доски, сообщила местная газета Corse Matin.
"Костер из досок и шин перед префектурой в (городе — ред.) Аяччо", — говорится в сообщении газеты.
К публикации было прикреплено видео, на котором виден черный столп дыма, поднимающийся от костра, устроенного на пешеходном переходе на дороге перед зданием властей.
Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.
В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.