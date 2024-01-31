АФИНЫ, 31 янв — ПРАЙМ. Греческие фермеры продолжают акции протеста по всей стране — в среду митинги пройдут в Кардице, Эвросе, на Пелопоннесе, в субботу фермеры намерены провести митинг на международной выставке Agrotica в Салониках, сообщает общественное греческое телевидение ERT. Испанские фермеры присоединятся к протестам в Европе

"Фермеры решили в среду провести митинг со своими тракторами в Кардице. Решение было принято на собрании работников сельского хозяйства региона Фессалия, состоявшемся во вторник в Паламе. В то же время они оставили открытой возможность одновременной блокады национальной автодороги в Ларисе, Трикале, Кардице и Волосе", — сообщил телеканал.

Тракторы из региона Серры появятся рано утром в четверг на автотрассе Эгнатии Одос, на участке Серры-Салоники. Фермеры отправятся рано утром из города Серры в Салоники, где примут участие в митинге, который состоится в 13.00 (12.00 мск) в Agrotica, и останутся там до воскресенья. Вместе с ними в митинге будут участвовать фессалийские фермеры.

Фермеры Эвроса проведут в среду митинг протеста и моторизованный марш. К протестам присоединятся фермеры Ахайи (Пелопоннес), которые в среду проедут через Патры на тракторах.

Фермеры требуют компенсации доходов, утраченных от непогоды и болезней, строительство всех необходимых сооружений для защиты от наводнений и пожаров, а также защиты от засухи и обеспечения орошения. Они требуют не облагать налогом солярку, установить потолок цен на сельскую электроэнергию на уровне 7 центов/кВтч, субсидировать или отменить НДС на средства и материалы.

Фермеры возражают против планов изменить статус государственной Греческой организации сельскохозяйственного страхования ELGA, которые предусматривают новое увеличение страховых взносов и уменьшение компенсаций, одновременно открывая путь частным компаниям к страхованию продукции растениеводства и животноводства.

Премьер-министр Кириакос Мицотакис накануне объявил, что до 10 тысяч евро компенсации будет выплачено фермерам, пострадавшим от циклона "Даниэль", и пообещал, что в Фессалии вложения в инфраструктуру достигнут 1 миллиард евро, сообщило телевидение.

Греческие фермеры ежегодно зимой проводят акции протеста, требуя поддержки сельского хозяйства.