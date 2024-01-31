МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Россия и Китай развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям, сказал глава Минобороны Сергей Шойгу. В США заявили о "космической угрозе" со стороны России и Китая

"Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности", — сказал Шойгу на зоде переговоров с министром обороны Китая Дун Цзюнем, которые состоялись в режиме видеоконференцсвязи 31 января.

Кроме того, Шойгу подчекрнул, что действия России и Китая "не направлены против третьих стран". По его словам, страны не создают военные блоки, в отличие от западных государств.

Шойгу также отметил, что рассчитывает на тесное сотрудничество со своим китайским коллегой.

Министр обороны упомянул, что российско-китайские отношения сейчас находятся на самом высоком уровне за всю историю. По его словам, взаимодействие двух стран оказывает благоприятных эффект на международную обстановку, стабилизируя ее и снижая глобальный конфликтный потенциал.

Ключевую роль в укреплении стратегических связей между Россией и Китаем играют доверительные контакты президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, резюмировал Шойгу.