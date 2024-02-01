БРЮССЕЛЬ, 1 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что лидеры на саммите Евросоюза обсудят требования фермеров, устроивших протесты в Брюсселе. Крестьянский бунт полыхнул на всю Европу: чего хотят разгневанные фермеры

"Как вы видели, в Брюсселе проходят значительные протесты фермеров. Нам необходимо обсудить эту тему на саммите. Озабоченности, которые поднимают фермеры, частично обоснованы", — сказал он перед началом встречи в верхах.

По его словам, фермеры уже предприняли огромные усилия для адаптации к новым правилам, связанным с "зеленой" повесткой и реформами Евросоюза. "Они адаптировались к новым стандартам", — указал бельгийский премьер.

Он добавил, что фермеры в Европе поставляют высококачественную продукцию, которая должна продаваться по достойным ценам. "Мы также должны сделать так, чтобы административная нагрузка на фермеров была разумная", — заключил Де Кроо.

Десятки фермеров прибыли в Брюссель в ночь на четверг для участия в акциях протеста, намеченных в день внеочередного саммита Евросоюза. Трактористы въезжали в город организованно по нескольким направлениям в сопровождении полиции, сейчас они блокируют некоторые магистрали, движение в бельгийской столице затруднено. Среди них были как бельгийские фермеры, так и их коллеги из соседних европейских стран. Многие рассчитывают провести в Брюсселе более суток.