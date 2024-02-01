МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Китай предупредил Украину о последствиях для двусторонних отношений из-за признания Киевом китайских компаний "спонсорами войны", передает агентство Reuters со ссылкой на украинские источники. Россия и Китай в лучших отношениях за всю историю, заявил Шойгу

Ранее Китай уже выступал против внесения китайских компаний в этот список. В Киеве заявляли, что данный документ преследует цель ухода международного бизнеса из России.

"Посол заявил, что все это (ситуация с внесением в список) может оказать негативное влияние на наши отношения", — сказал один из источников.

Отмечается, что Пекин передал такое сообщение в прошлом месяце на встрече посла КНР в Киеве с высокопоставленными украинскими официальными лицами.

Агентство подчеркивает, что Украина внесла в список "международных спонсоров терроризма" 48 компаний, в том числе 14 — из КНР.

Список "спонсоров войны" составляет Национальное агентство по противодействию коррупции Украины. В перечень включают компании, которые продолжают осуществлять деятельность в России. На данный момент НАПК внесло в список швейцарскую компанию-производителя шоколада Barry Callebaut, производителя товаров из морепродуктов Vici, китайского производителя мотовездеходов и квадроциклов Shandong Odes, китайскую компанию China Railway Construction Corporation, бельгийского оператора газовой системы Fluxys и другие компании.