МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Власти Аргентины сократили список государственных компаний, которые должны быть приватизированы, чтобы новый законопроект президента страны Хавьера Милея получил одобрение парламента, сообщает газета Nacion. Милей не намерен отзывать проекты реформ из парламента Аргентины

Рассмотрение пакета законопроектов Милея началось в среду. В четверг депутаты обсуждали реформы около 12 часов. Предполагается, что рассмотрение реформ займет 3-4 дня.

"В одном из самых противоречивых разделов закона, посвященном приватизации государственных компаний, правящая партия Аргентины согласилась сократить число компаний с 36 до 27, которые будут объявлены подлежащими полной приватизации, в то время как несколько других компаний — Банк аргентинской нации, оператор телефонной связи ARSAT и электроэнергетическая компания Nucleoelétrica — могут быть приватизированы частично", — отмечает газета.

По данным Nacion, депутаты парламента также предложили исключить из списка по полной приватизации Монетный двор Аргентины, объединение предприятий военно-промышленного комплекса страны под управлением министерства обороны Fabricaciones Militares, а также авиастроительную компанию FAdeA.

"В списке (компаний, подлежащих приватизации — ред.) останутся… почтовая корпорация Аргентины Correo Oficial de la República Argentina, нефтегазовая компания Enarsa,…авиакомпания Aerolíneas Argentinas", — отмечает газета.

В четверг у здания парламента, где обсуждается законопроект, собрались несколько тысяч человек. Жители Аргентины протестовали против пакета реформ президента страны Хавьера Милея, которые рассматривает парламент. После того, как демонстранты заняли проезжую часть, полицейские начали применять против протестующих слезоточивый газ, дубинки и резиновые пули. СМИ сообщили об одном пострадавшем и одном задержанном.

В декабре президент Аргентины Хавьер Милей подписал чрезвычайный указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики, они затрагивают все сферы и предполагают серьезное сокращение расходов. Эти реформы были оформлены в пакет законопроектов, отправленных в парламент в конце декабря. Изменения обсуждались в различных комиссиях нижней палаты парламента почти месяц и вызвали недовольство как у многих граждан, так и у политиков.

Чтобы пакет законопроектов был принят, власти решили изъять из него ряд спорных статей. Часть изъятий была сделана непосредственно во время заседания депутатов. В итоге пакет документов сократился вдвое.