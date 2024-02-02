Польские фермеры 9 февраля заблокируют границу с Украиной в знак протеста
ВАРШАВА, 2 фев — ПРАЙМ. Польские фермеры 9 февраля начнут генеральную забастовку, планируя, в частности, заблокировать границу с Украиной, в знак протеста против европейской аграрной политики, сообщили инициаторы акции из профсоюза "Солидарность".
"Наше терпение себя исчерпало", — заявили они.
"Позиция Брюсселя от января 2024 года не может быть принята нашим фермерским сообществом. К тому же бездействие польских властей и планы сотрудничать с Еврокомиссией, уважать все ее решения по поводу импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия с Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить генеральную забастовку", — сказано в заявлении протестующих.
Начать акцию протеста они планируют 9 февраля с блокады погранпереходов с Украиной. Также в планах блокада дорог и автострад по всей стране.
"Просим соотечественников проявить понимание и уяснить, в какой ситуации мы все оказались. Мы сражаемся за общее благо, пытаясь предотвратить банкротство польских семейных, иногда насчитывающих несколько поколений, домохозяйств", — отметили бастующие.
Протесты фермеров проходят в последние дни во многих странах Европы. Главные причины — стремление Европейской комиссии к реализации зеленой политики и наплыв на европейские рынки сельхоз продукции от международных агрохолдингов Украины. Соглашение ЕС с Киевом, продлевающее облегченный режим торговли, вызвало протесты, в частности, в Брюсселе.
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