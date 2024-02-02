БУДАПЕШТ, 2 фев — ПРАЙМ. Венгрия не нуждается в оценке своей внешней политики со стороны Украины и ей не интересно мнение о том, является ли она "пророссийской или провенгерской", заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Орбан не исключил, что Брюссель обслуживает американские интересы

"Их мнение по этой теме не интересует… Мы суверенная страна и не претендуем на "печать кошерности" со стороны украинцев… Так что мы это оставляем без внимания. Может, они это считают дружественным жестом, но уважающей себя стране такое говорить нельзя, а если говорят, то не надо удивляться, что мы пропускаем это мимо ушей. Естественно, Венгрия принадлежит венграм, а венгерское правительство представляет интересы венгров", — отметил венгерский лидер.

Орбан подчеркнул, что Будапешт выстраивает свою внешнюю политику опираясь на свои национальные интересы. Кроме того, на проведение внешней политики абсолютно не влияют какие-либо обвинения со стороны других стран, заключил премьер Венгрии.

Ранее в эфире радио Kossuth ведущий поинтересовался, как Орбан оценивает высказывание министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о том, что он и глава МИД Венгрии Петер Сийярто "являются не пророссийскими, а провенгерскими".

Ранее венгерское правительство представило список из 11 пунктов в рамках совместной комиссии с Украиной, включающих восстановление прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье. В документе отмечается восстановление правового статуса школ национального меньшинства и использование венгерского языка в образовании и государственном управлении.