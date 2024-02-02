ВАРШАВА, 2 фев — ПРАЙМ. Польский энергетический концерн Orlen приобрел энергетическую группу Lotus по цене, заниженной почти на 5 миллиардов злотых (около 1,25 миллиарда долларов), заявил в эфире Польского телевидения председатель Высшей контрольной палаты Польши Мариан Банась. Польский Orlen подал в суд на американского поставщика СПГ

Слияние Lotus и Orlen завершилось в прошлом году. Польские власти заявляли, что цель этого слияния — создание крупного мультиэнергетического концерна.

"Наши контролеры, очень опытные, с большим стажем, однозначно установили на основании документов, которые нашли как в министерстве государственных активов, так и в министерстве климата и окружающей среды, что занижение цены Lotus было почти 5 миллиардов (злотых — прим. ред.)", сказал Банась.

Он уточнил, что в настоящее время сотрудники контрольного ведомства готовят соответствующее заявление в прокуратуру.

Польская прокуратура начала расследование дела о слиянии энергетических концернов.

Также накануне наблюдательный совет Orlen принял решение об увольнении председателя правления концерна Даниеля Обайтека. Обайтек считается ставленником партии "Право и справедливость", которая по результатам осенних парламентских выборов потеряла власть и перешла в оппозицию.