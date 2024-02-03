2024-02-03T17:26:00+03:00
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Французский политик предложил распустить НАТО и ЕС
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Необходимо немедленно распустить Североатлантический альянс и Евросоюз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией, писал в своем аккаунте в соцсетях лидер... ПРАЙМ, 03.02.2024
общество , новости, в мире, франция, нато, ес, россия, война
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Необходимо немедленно распустить Североатлантический альянс и Евросоюз из-за усилившейся риторики о разжигании войны с Россией, писал в своем аккаунте в соцсетях лидер французского движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Вот и румынский генерал проболтался: "Война идет не между Украиной и Россией, а между "демократическим миром" и Россией, то есть НАТО против России: очевидно! Давайте остановим этот стремительный бросок к катастрофе, немедленно ликвидировав ЕС и НАТО!" — написал он.
Филиппо отметил, все чаще западные официальные лица выступают с истерическими речами, настраивая общество на войну с Россией.
Москва не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она все так же открыта к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы.