БУДАПЕШТ, 3 фев — ПРАЙМ. С новым пакетом антироссийских санкций и без того провалившаяся санкционная политика Евросоюза будет выглядеть несерьезно, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По окончании неформальной встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе он сообщил, что страны сообщества планируют принять тринадцатый пакет санкций к годовщине начала российской специальной военной операции только для того, чтобы "можно было сказать, что мы его приняли".

"По-моему, это стремление делает и так уже потерпевшую крах санкционную политику еще более несерьезной, потому что они явно хотят собрать демонстрационный пакет. Я думаю, пришло время и им увидеть, что санкционная политика полностью провалилась, и им не надо бы выставлять ЕС в более несерьезном свете, чем это безусловно необходимо", — сказал Сийярто венгерским журналистам в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.

Он подчеркнул, что "всем надо приложить очень серьезные усилия, чтобы найти такие организации, отрасли или лиц, которых нет в санкционных списках и их семей нет в санкционных списках".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в конце сентября 2022 года заявлял, что его страна первой в Европе запускает национальные консультации, чтобы узнать мнение граждан о санкциях ЕС против России. В консультации приняли участие почти 1,4 миллиона из 10 миллионов жителей страны. Правительство Венгрии сообщило, что в среднем 97% участников консультации "отвергли санкции, вызывающие серьезный вред".

Он призвал всех граждан страны высказать мнение в ходе национальной консультации и таким образом "положить конец" росту цен на энергию, вызванному санкциями, "навязанными Брюсселем странам Евросоюза". По его словам, цены в Европе упали бы вдвое за несколько дней, если бы ЕС изменил санкционную политику.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Европа, как отмечал венгерский премьер, пока не готова изменить позицию относительно конфликта на Украине и санкций, но "момент истины" придет, потому что нынешняя политика разрушает европейскую экономику и безопасность.

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