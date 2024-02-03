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Главы МИД ЕС не приняли решений по военной помощи Украине
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Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) не пришли к единому решению по военной помощи Украине во время неформальной встречи в Брюсселе, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на... ПРАЙМ, 03.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза (ЕС) не пришли к единому решению по военной помощи Украине во время неформальной встречи в Брюсселе, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам совещания.
По словам Борреля, Европейский совет поручил министрам продолжить поиск соглашения в части реализации военной поддержки страны «как на двусторонней основе, так и через Европейский фонд мира».
Он добавил, что дискуссия по увеличению объема Европейского фонда мира и военному финансированию Украины возобновится 19 февраля.
Боррель подчеркнул, что главы МИД стран-членов ЕС едины во мнении, что Украине в любом случае нужно больше поддержки в будущем.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.