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В МИД отвергли обвинения в "военно-техническом сотрудничестве с КНДР"
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Москва не согласна с обвинениями Соединенных Штатов и их сторонников, что российские власти "сотрудничают с КНДР", сообщил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. Ранее... ПРАЙМ, 04.02.2024
новости, в мире, россия, южная корея, кндр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СЕУЛ, 3 фев — ПРАЙМ. Москва не согласна с обвинениями Соединенных Штатов и их сторонников, что российские власти "сотрудничают с КНДР", сообщил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли Пхеньян с Москвой вооружениями в обмен на технологии, отмечал, что Россия в отношениях с КНДР не нарушает норм международного права.
"Решительно отвергаем обвинения в "военно-техническом сотрудничестве с КНДР" как голословные и бездоказательные", — отметил Руденко.
Дипломат добавил, что Москва донесла до южнокорейской стороны, что в рамках своего сотрудничества с КНДР действует как ответственный член международного сообщества и намерена и далее развивать отношения с КНДР по всем направлениям в интересах обеих стран и регионального мира и безопасности. При этом российское правительство придает значение ситуации на Корейском полуострове и видит необходимость различными мерами способствовать снижению напряженности.