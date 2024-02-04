СЕУЛ, 3 фев — ПРАЙМ. Москва не согласна с обвинениями Соединенных Штатов и их сторонников, что российские власти "сотрудничают с КНДР", сообщил РИА Новости замглавы МИД России Андрей Руденко. В МИД рассказали о подготовке к работе магазинов беспошлинной торговли

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ответ на вопрос, делится ли Пхеньян с Москвой вооружениями в обмен на технологии, отмечал, что Россия в отношениях с КНДР не нарушает норм международного права.

"Решительно отвергаем обвинения в "военно-техническом сотрудничестве с КНДР" как голословные и бездоказательные", — отметил Руденко.

Дипломат добавил, что Москва донесла до южнокорейской стороны, что в рамках своего сотрудничества с КНДР действует как ответственный член международного сообщества и намерена и далее развивать отношения с КНДР по всем направлениям в интересах обеих стран и регионального мира и безопасности. При этом российское правительство придает значение ситуации на Корейском полуострове и видит необходимость различными мерами способствовать снижению напряженности.