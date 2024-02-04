АНКАРА, 4 фев — ПРАЙМ. Турция планирует обговорить газовый вопрос, проект АЭС "Аккую", Сирию и ситуацию в Газе в ходе будущего визита президента России Владимира Путина в страну, заявил глава МИД Хакан Фидан. Турция продолжает выстраивать кооперацию с Россией, заявил Песков

"Во главе угла будет газовый вопрос, наше сотрудничество в энергетической области. Конечно же, строительство АЭС "Аккую" — большой двусторонний проект", — отметил Фидан в интервью телеканалу A Haber.

Более того, планируется обсудить сирийский вопрос и ситуация в секторе Газа, добавил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Хуситы заявляли, что их действия направлены на помощь палестинцам в Газе.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

В ночь на 3 февраля американские военные атаковали более 85 объектов проиранских группировок в Сирии и Ираке. В Ираке заявили о 16 жертвах и 25 пострадавших.