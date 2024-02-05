МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Виктория Нуланд прибыла с неожиданным визитом в Киев из-за вероятной угрозы военного переворота на Украине, передает издание Asia Times. Нуланд "устроила сюрприз" украинцам, пишут СМИ

Ранее газета Financial Times обнародовала сведения о возможной отставке Залужного. Отмечалось, что Зеленский предложил главкому должность советника после отставки. Согласно данным издания The Economist, должность главкома ВСУ предложили главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, однако он отказался. Издание также упомянули командующего армией Александра Сырского в качестве возможного претендента на эту должность.

"Почему Нуланд направилась в Киев? Почти наверняка Белый дом велел ей немедленно отправиться туда на случай, если дела в Киеве были бы плохи. Очевидно, они действительно опасались, что Залужный мог развернуть армию и использовать ее против Зеленского", — сказано в тексте публикации.

В издании также отметили, что на данный момент главком ВСУ все еще не может пойти против киевских властей.

Ранее СМИ сообщали, что для Нуланд, которая является куратором украинского направления в Госдепе США, важно знать, кого назначат на место Залужного.