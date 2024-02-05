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В Великобритании призвали перестать говорить о войне с Россией
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Великобритании стоит перестать говорить о возможной военной конфронтации с Россией, так как Москва не является врагом Лондона, заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в эфире... ПРАЙМ, 05.02.2024
общество , новости, в мире, россия, украина, великобритания
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Великобритании стоит перестать говорить о возможной военной конфронтации с Россией, так как Москва не является врагом Лондона, заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в эфире телеканала GB News.
"Россия не наш враг. <…> Мы должны прекратить говорить о войне с Россией", — сказал Куртен. По словам политика, украинский кризис возможно решить путем мирных переговоров, поэтому западным странам не стоит дополнительно обострять конфликт.
Российская сторона неоднократно заявляла, что не является угрозой для стран НАТО, однако не будет закрывать глаза на действия, представляющие опасность ее интересам. Москва готова к диалогу, однако коллективному Западу стоит отказаться от курса милитаризации Европы.
Москва также выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента России Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.