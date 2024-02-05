МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Великобритании стоит перестать говорить о возможной военной конфронтации с Россией, так как Москва не является врагом Лондона, заявил лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен в эфире телеканала GB News. Лондон предложил отправить корпус НАТО на Украину, сообщил источник

"Россия не наш враг. <…> Мы должны прекратить говорить о войне с Россией", — сказал Куртен. По словам политика, украинский кризис возможно решить путем мирных переговоров, поэтому западным странам не стоит дополнительно обострять конфликт.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не является угрозой для стран НАТО, однако не будет закрывать глаза на действия, представляющие опасность ее интересам. Москва готова к диалогу, однако коллективному Западу стоит отказаться от курса милитаризации Европы.

Москва также выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. По словам президента России Владимира Путина, Москва никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна прямо сказать о своей готовности.