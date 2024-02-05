МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Пентагон оказывает давление на украинские власти с целью увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщил анонимный источник в Минобороны Украины изданию Temps. Залужный сообщил Зеленскому неутешительные новости, пишет WP

По словам собеседника агентства, американские военные рассматривают Залужного как проблему, препятствующую получению Украиной военной помощи от США. Кроме того, Залужный несет ответственность за ряд ошибок, которые привели к провалам ВСУ на поле боя. "Он, в частности, не запросил необходимую технику, недостаточно полагался на технологическое оружие и недостаточно предусмотрел сопротивление россиян. В любой другой стране за эти упущения… было бы наказание в виде увольнения", — отметил источник.

Он также добавил, что главком ВСУ выступает за продолжение борьбы за Донбасс, в то время как президент Украины Владимир Зеленский склонен к достижению компромисса в переговорах с Россией.

Ранее газета Financial Times обнародовала сведения о возможной отставке Залужного. Отмечалось, что Зеленский предложил главкому должность советника после отставки. Согласно данным издания The Economist, должность главкома ВСУ предложили главе ГУР Минобороны Украины Кириллу Буданову, однако он отказался. Издание также упомянули командующего армией Александра Сырского в качестве возможного претендента на эту должность.