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Правительство Казахстана ушло в отставку
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Правительство Казахстана ушло в отставку, временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр. Об этом сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева... ПРАЙМ, 05.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство Казахстана ушло в отставку, временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр. Об этом сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева.
"В соответствии со статьей 70 конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", — сказано в указе главы государства.
Согласно документу, члены правительства обязаны продолжать свою работу до утверждения нового состава правительства.
Указ президента Республики Казахстан вступает в действие со дня подписания.
Ранее с января 2022 года правительство республики возглавлял Алихан Смаилов. Согласно данным из открытых источников, Роман Скляр 3 апреля 2023 года указом президента был назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан.