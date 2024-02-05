МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Правительство Казахстана ушло в отставку, временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Роман Скляр. Об этом сообщила пресс-служба президента Касым-Жомарта Токаева. Россия и Казахстан договорились нарастить объем транзита нефти в Китай

"В соответствии со статьей 70 конституции Республики Казахстан постановляю принять отставку правительства Республики Казахстан. Временно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Скляра Романа Васильевича", — сказано в указе главы государства.

Согласно документу, члены правительства обязаны продолжать свою работу до утверждения нового состава правительства.

Указ президента Республики Казахстан вступает в действие со дня подписания.

Ранее с января 2022 года правительство республики возглавлял Алихан Смаилов. Согласно данным из открытых источников, Роман Скляр 3 апреля 2023 года указом президента был назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан.