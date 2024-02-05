БЕРЛИН, 5 фев — ПРАЙМ. Украине необходимо будет мобилизовать больше военнослужащих и не полагаться на поставки волшебного оружия из Германии, заявил генерал-майор бундесвера, руководящий спецштабом по вопросам Украины при Минобороны ФРГ Кристиан Фройдинг. Германия не сможет поддерживать Украину в одиночку, заявил Шольц

"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат — хотя бы из-за цифр потерь, насколько мы можем судить. Но также и потому, что подразделения, некоторые из которых находятся на фронте уже 24 месяца, нуждаются в восстановлении", — отметил генерал-майор в интервью медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

По словам Фройдинга, проблемой для Украины является не только мобилизация, но и обеспечение боеприпасами. Он сообщил, что в этом году поставки артиллерийских боеприпасов из Германии могут увеличиться более чем вдвое. Однако Фройдинг призвал не рассчитывать на ракеты дальнего действия, такие как "Taurus", которые Германия пока что не поставляет на Украину.

Он подчеркнул, что ни одна система вооружений не является чудо-оружием, способным изменить ход событий, и военное руководство должно использовать доступные средства как можно более разумно.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В МИД России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.