БУДАПЕШТ, 5 фев — ПРАЙМ. Правящие партии Венгрии бойкотировали внеочередное заседание парламента, из-за отсутствия кворума заявку Швеции в НАТО не ратифицировали. В Европе задумались о жизнеспособности НАТО из-за Трампа

Отмечается, что заседание транслировалось на интернет-портале парламента. Его признали несостоявшимся, поскольку присутствовал 51 депутат из 199.

Ранее в пятницу, 2 февраля, правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия обещала не принимать участия в голосовании по заявке Швеции в НАТО до встречи шведского и венгерского премьер-министров. По словам главы фракции Фидес Мате Кошича, заявку могут ратифицировать в начале весенней сессии.

Швеция подала заявку в НАТО вместе с Финляндией, которую приняли в альянс в 2023 году.

25 января Турция одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Теперь стране необходимо одобрение от Венгрии.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявлял, что Будапешт в целом поддерживает присоединение Швеции к альянсу. Его слова приводило издание Le Parisien. При этом премьер подчеркнул, что сроки принятия такого решения пока неизвестны.