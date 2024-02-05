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Венгерский парламент не ратифицировал заявку Швеции в НАТО
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Правящие партии Венгрии бойкотировали внеочередное заседание парламента, из-за отсутствия кворума заявку Швеции в НАТО не ратифицировали. Отмечается, что заседание транслировалось... ПРАЙМ, 05.02.2024
новости, в мире, венгрия, швеция, нато
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БУДАПЕШТ, 5 фев — ПРАЙМ. Правящие партии Венгрии бойкотировали внеочередное заседание парламента, из-за отсутствия кворума заявку Швеции в НАТО не ратифицировали.
Отмечается, что заседание транслировалось на интернет-портале парламента. Его признали несостоявшимся, поскольку присутствовал 51 депутат из 199.
Ранее в пятницу, 2 февраля, правящий альянс Фидес-Христианско-демократическая народная партия обещала не принимать участия в голосовании по заявке Швеции в НАТО до встречи шведского и венгерского премьер-министров. По словам главы фракции Фидес Мате Кошича, заявку могут ратифицировать в начале весенней сессии.
Швеция подала заявку в НАТО вместе с Финляндией, которую приняли в альянс в 2023 году.
25 января Турция одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Теперь стране необходимо одобрение от Венгрии.
Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявлял, что Будапешт в целом поддерживает присоединение Швеции к альянсу. Его слова приводило издание Le Parisien. При этом премьер подчеркнул, что сроки принятия такого решения пока неизвестны.