Депутат Рады: главком Залужный согласился на должность посла в Великобритании
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Главком ВСУ Валерий Залужный может уйти в отставку в ближайшее время, он станет послом в Великобритании, заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко.
Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский в скором времени отправит Залужного в отставку. По данным Financial Times, главнокомандующему предлагали пост советника. В свою очередь, Economist сообщал, что Залужный отказался от должности секретаря СНБО Украины.
"Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине. Поэтому я здесь разочарую тех, кто фанаты Залужного", — сказал Шевченко.
Депутат дал интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.
По его словам, отставка Залужного "состоится" 8 февраля.
При этом, по мнению Шевченко, если главком ВСУ решит остаться в стране и начать политическую карьеру, у него будут большие шансы.
https://1prime.ru/global/20240205/842989248.html