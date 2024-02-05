МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Главком ВСУ Валерий Залужный может уйти в отставку в ближайшее время, он станет послом в Великобритании, заявил депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. В Киеве переложили ответственность за судьбу Залужного на Пентагон

Ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский в скором времени отправит Залужного в отставку. По данным Financial Times, главнокомандующему предлагали пост советника. В свою очередь, Economist сообщал, что Залужный отказался от должности секретаря СНБО Украины.

"Хочу сказать, что, по моей информации, Залужный согласился на должность посла в Великобритании. Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине. Поэтому я здесь разочарую тех, кто фанаты Залужного", — сказал Шевченко.

Депутат дал интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

По его словам, отставка Залужного "состоится" 8 февраля.

При этом, по мнению Шевченко, если главком ВСУ решит остаться в стране и начать политическую карьеру, у него будут большие шансы.