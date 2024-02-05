Комитет Рады: новый законопроект о мобилизации несет коррупционные риски
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Новый законопроект о мобилизации на Украине "несет в себе коррупционные риски", считает комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики. Мнение комитета приводит парламентарий Алексей Гончаренко.
Украинское правительство 30 января представило обновленный проект о мобилизации. Согласно документу, инвалидов призывать не будут, а право переезжать без разрешений военкоматов оставили без изменений. При этом военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения данных в течение 60 дней.
Как отметил Гончаренко в Telegram, антикоррупционный комитет Верховной рады признал проект несущим коррупционные риски.
"Потому что снова кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. И что кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий. И из-за неясности, какие документы надо предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И из-за того, что могут быть риски при наложении взыскания за неоткрытие электронного кабинета призывника", — пояснила в соцсетях депутат Виктория Сюмар.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Владимир Зеленский, позорит Украину на весь мир.
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