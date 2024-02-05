МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Новый законопроект о мобилизации на Украине "несет в себе коррупционные риски", считает комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики. Мнение комитета приводит парламентарий Алексей Гончаренко. Бежавшие от мобилизации украинцы не дошли несколько метров до границы

Украинское правительство 30 января представило обновленный проект о мобилизации. Согласно документу, инвалидов призывать не будут, а право переезжать без разрешений военкоматов оставили без изменений. При этом военнообязанные должны являться в военкоматы для уточнения данных в течение 60 дней.

Как отметил Гончаренко в Telegram, антикоррупционный комитет Верховной рады признал проект несущим коррупционные риски.

"Потому что снова кабмин будет определять, кто из правоохранительных и антикоррупционных органов будет иметь бронь, а кто должен быть мобилизованным. И что кабмин может еще больше ограничить выезд за границу для других категорий. И из-за неясности, какие документы надо предоставить для ухаживающих за инвалидами, чтобы доказать факт ухода. И из-за того, что могут быть риски при наложении взыскания за неоткрытие электронного кабинета призывника", — пояснила в соцсетях депутат Виктория Сюмар.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что масштабная коррупция, которую организовал Владимир Зеленский, позорит Украину на весь мир.