МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Американский истеблишмент чувствует в визите Такера Карлсона в Россию опасность для себя, поэтому реагирует так остро, заявил в эфире Sputnik писатель Игорь Мальцев. Такер Карлсон рассказал, как шеф Пентагона угрожал конгрессменам

Ранее американский журналист побеседовал с изданием "Известия". Он сказал, что приехал в Москву, чтобы посмотреть на нее, поговорить с людьми.

"Такер Карлсон — отличный парень, он наделал шума опять. Если он даже без интервью с первым лицом просто походит по Москве, посмотрит, как здесь все устроено, то, я думаю, он достаточно ярко сможет донести то, что увидел, до западной аудитории, что само по себе бомба. А если еще и с первым лицом поговорит", — сказал Мальцев.

Писатель задался вопросом, почему весь Запад заволновался из-за приезда Карлсона.

"Вы все эти годы лгали, а Такер Карлсон покажет, как оно есть на самом деле, то тут-то вы и чувствуете, что происходит что-то ужасное для "американской свободы слова", — добавил он.

Такер Карлсон прибыл в Россию 3 февраля, в субботу. Как отмечала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, американских демократов трясет от мысли, что журналист может взять интервью у президента Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах Карлсона взять интервью у главы государства, подчеркивал, что Кремлю пока нечего сообщить. При этом он указал, что в Россию приезжают много зарубежных журналистов, их работа в стране приветствуется.