ВАШИНГТОН, 5 фев — ПРАЙМ. Почти две трети граждан США считают, что умственные способности их 81-летнего президента Джо Байдена демонстрируют снижение, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательской организацией Rasmussen Reports. Байден опять сквернословит. Теперь он обругал Нетаньяху, пишет СМИ

Согласно результатам исследования, такой оценки придерживаются 59% респондентов. В частности, они согласились с утверждением о том, что Байден "все сильнее теряет остроту ума". При этом лишь треть (33%) опрошенных дали понять, что не согласны с таким мнением.

Опрос проводился 28-30 января среди 943 совершеннолетних американцев, которые высказали намерение голосовать на президентских выборах в текущем году. Погрешность результатов исследования составляет порядка 3 процентных пунктов.

Джо Байден является старейшим в истории президентом США, а его частые оговорки и оплошности на публике стали объектом едкой критики со стороны его предшественника и главного политического оппонента — республиканца Дональда Трампа. Однако даже в стане демократов ряд видных политиков неоднократно призывали Байдена отказаться от участия в избирательной кампании, ссылаясь на почтенный возраст политика.

В случае повторного избрания под конец второго президентского срока в 2029 году Байдену будет 86 лет.