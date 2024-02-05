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В Китае удивились поведению Шойгу во время переговоров
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Китайских журналистов приятно удивило поведение министра обороны России Сергея Шойгу в ходе переговоров с коллегой Дун Цзюнем, сообщил китайский портал NetEase. Издание АБН24... ПРАЙМ, 05.02.2024
новости, в мире, сергей шойгу, россия, китай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Китайских журналистов приятно удивило поведение министра обороны России Сергея Шойгу в ходе переговоров с коллегой Дун Цзюнем, сообщил китайский портал NetEase. Издание АБН24 предоставило эксклюзивный перевод.
Недавно Дун Цзюнь был назначен на пост главы Минобороны КНР. 31 января он провел телефонные переговоры с главой российского военного ведомства. Шойгу поздравил Дун Цзюня с назначением. Китайский министр, в свою очередь, отметил поддержку Москвы по тайваньскому вопросу и пообещал не ослаблять поддержку по украинскому.
"Шойгу в начале беседы обратился к адмиралу Дуну с фразой "уважаемый товарищ", а затем поприветствовал его на китайском языке", — приводит издание слова журналистов.
Такое обращение, как пишет портал, произвело большое впечатление на Китай, где слову "товарищ" придают огромное значение, также как и решение Шойгу поговорить на их родном языке.
Журналисты добавили, что российский министр повел себя как настоящий дипломат, напомнив о образовании Дун Цзюня и его роли в дальнейшем укреплении отношений между двумя странами. Глава Минобороны КНР окончил Военную академию Генерального штаба в Москве.