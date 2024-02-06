ВАШИНГТОН, 6 фев — ПРАЙМ. Законопроект, объединивший финансирование Украины, Израиля и охраны границ США является катастрофой и уловкой демократов, заявил экс-глава белого дома Дональд Трамп. Трамп прокомментировал "чудовищный" законопроект США по Украине

Ранее такой документ представил сенат США. Он предполагает объединение помощи Израилю и Украине, а также охрану американских границ. При этом, из 118,28 миллиарда долларов 60,06 пойдет Киеву, а на решение миграционного кризиса направят всего 20,2 миллиарда долларов.

Трамп, выступая на "шоу Дэна Бонджио", назвал законопроект уловкой республиканцев и катастрофой. По его словам, согласно предложенной инициативе, граница США будет закрыта для мигрантов, когда число нелегалов на протяжении недели превышает пять тысяч в день ежедневно.

"Я подумал, что это опечатка", — подытожил Трамп.