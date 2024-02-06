МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Великобритания является второй по вложениям в оборону страной в НАТО, Лондон готов обеспечить свою безопасность в случае нападения России, заявил премьер-министр Британии Риши Сунак. В Великобритании призвали перестать говорить о войне с Россией

"Да, моя первая работа — обеспечивать всем безопасность, к сожалению, в мире, который становится все менее безопасным. Очевидно, мы можем видеть это в ситуации с Россией и Украиной", — рассказал политик журналисту Пирсу Моргану на телеканале Talk TV в ответ на вопрос, готова ли Британия как следует обороняться, если Россия "повернет свои орудийные башни" в ее сторону.

Кроме того, Сунак отметил, что Британия нарастила расходы на оборону. Он позитивно оценил объемы вкладываемых в эту сферу средств, поскольку Британия — "вторая страна по расходам на оборону в НАТО". По его словам, Россия якобы "потерпела стратегическое поражение", отметив, что страны Запада сейчас находятся "в более сильном положении для сопротивления дальнейшей агрессии".

Ранее лидер партии "Наследие" Дэвид Куртен рассказал в эфире телеканала GB News, что Великобритании стоит перестать говорить о возможном военном столкновении с Россией. По его словам, Москва не наш враг Лондону, а украинский конфликт возможно решить путем мирных переговоров. Он отметил, что подобными разговорами Запад только обостряет ситуацию.