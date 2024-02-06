СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев — ПРАЙМ. Северной Ирландии стоит последовать примеру Крыма в вопросе воссоединения исторических земель, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. В Крыму прокомментировали заявление польского президента о полуострове

"Жителям Крыма очень близки и понятны речи Мишель О'Нил. В них столько надежды на объединение представлявшего единое целое, а после, путем беззакония и циничного предательства, разделенного на части великого народа. Уверен, что крымский референдум является демократическим примером, руководством к действию и шансом для всех разделенных, угнетенных, но не сломленных народов мира", — сказал Шеремет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что первый министр Северной Ирландии Мишель О'Нил допустила проведение референдума по вопросу объединения с Республикой Ирландия. По ее словам, она не согласна с утверждениями британского правительства о том, что до ирландского единства "еще десятилетия".

О'Нил также подчеркнула, что граждане Северной Ирландии, как и крымчане, пронесли через десятилетия любовь к своей родине и своим соотечественникам в борьбе за право быть свободными, жить мирно и счастливо в составе своей большой неделимой семьи. Политик добавила, что в 2014 году Крым "с честью прошел эту сложную веху своей истории, и путем плебисцита, представляющего высшую форму демократии, смог отстоять свое право быть счастливыми".

В 2014 году на фоне госпереворота на Украине в Крыму прошел референдум. Его участники проголосовали за присоединение полуострова к России. 17 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании Республики Крым суверенным государством. 18 марта 2014 года Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов.