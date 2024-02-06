АФИНЫ, 6 фев — ПРАЙМ. Фермерские протесты по всей Европе во многом оправданы, так как они вызваны чрезмерным давлением из-за политики социалистов и "зеленых", отметил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Протесты европейских фермеров назвали поворотной точкой в истории

"Стоит вспомнить, поскольку европейские выборы имеют европейское измерение и поскольку "Новая демократия" (представителем которой является Мицотакис — ред.) является ведущим игроком в Европейской народной партии, что именно Европейской народной партии удалось поставить некоторые барьеры на пути порой чрезмерных требований и предложений социалистов и "зеленых". В чем же они заключались? Во имя такого желанного и желаемого экологического перехода сельского хозяйства значительно сократить обрабатываемые площади, уменьшить помощь, ужесточить методы производства. Все то, на что сегодня во многом справедливо жалуются европейские фермеры", — сказал Мицотакис.

Политик также отметил необходимость "зеленого" перехода, но, по его словам, он должен осуществляться осторожно.

В последние дни в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. Протестующие блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывают префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требуют признания важности их деятельности и осуждают политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

В частности, фермеры выступают против импортирования сельхозпродукции, ограничений на использование воды для ирригации, повышения стоимости дизельного топлива, а также ограничивающих мер по защите экологии и роста финансовой нагрузки на производство.